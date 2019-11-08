‘Beklenen haber’ 12 yıl sonra geldi

Eşi Güler Karakaş’ın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na açtığı istihdam davası 12 yıl sonra sonuçlandı. Davayı kazanan Güler, eşinin ölümünden 12 yıl sonra devlet memuru olacak. Tunceli’nin Hozat ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Bülent Karakaş 2007 yılında, 2 akrabasıyla birlikte gittiği Masumpak Vadisi’nde yapılan askeri operasyonda hayatını kaybetti. Aile yıllarca faillerin yargılanmasını istedi fakat geçen 12 yıllık sürede bir yargılanan olmadı.

Faillerin bulunması için hukuk mücadelesi sürdüren ailenin, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na terör olayları nedeniyle istihdam talebiyle açtıkları dava 12 yıl sonra sonuçlandı.

Davayı kazanan Karakaş’ın eşi Güler Karakaş, eşinin ölümünden 12 yıl sonra memur olarak çalışmaya hak kazandı. Güler Karakaş devlete tazminat davası da açtı.

Tazminat için 2015 yılında AİHM’ye başvuran Karakaş geçtiğimiz yıl 180 bin TL tazminat kazandı.