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31.12.2019 - 10:56 | | AA

Beklenen haber geldi! O ilde okullar tatil

Burdur'da il merkezine bağlı taşımalı eğitim verilen köy  okullarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Beklenen haber geldi! O ilde okullar tatil

 Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle  köy yollarındaki ulaşımda yaşanan aksamalardan dolayı, il merkezine bağlı  taşımalı eğitim verilen köy okullarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği  belirtildi.

Açıklamada, il merkezindeki okullara köylerden taşımalı gelen  öğrencilerin de bir gün süreyle izinli sayılmasına karar verildiği aktarıldı.

 

 

 

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