Belalı Tanık filmi konusu ve başrol oyuncuları

Belalı Tanık filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2017 yılında vizyona giren Belalı Tanık filminin yönetmen koltuğunda Patrick Hughes yer alıyor. 5 hafta boyunca vizyonda kalan film 111.013 seyirci tarafından izlenirken 1.484.320,34 TL hasılat elde etti. Başrollerinde Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Elodie Yung, Salma Hayek, Gary Oldman yer alıyor.

BELALI TANIK FİLMİ KONUSU

Dünyanın en başarılı güvenlik görevlisi olan Michael Bryce'nin yeni bir müşterisi vardır: Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanacak bir tetikçi! İkili kişiliklerindeki ve hayata bakış açılarındaki farklılıkları bir kenara koyup, zamanında ve sağ salim mahkemede olmak için güçlerini birleştirirler. Yönetmenliğini Patrick Hughes'un üstlendiği filmde senaryo Tom O'Connor'a emanet. Aksiyon komedisinin kadrosu ise Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek ve Gary Oldman gibi isimlerden oluşuyor.