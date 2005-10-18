Belçika'da tutuklanan sanık 'tanıdık' çıktı...

Geçen hafta turizmci Eray Serimözü'nün Belçika'da kaçırılması üzerine başlatılan operasyon sonucu 4 kişi yakalandı, tutuklananlar arasında 2 kişinin gazeteci kimliğine sahip olduğu ortaya çıktı. Bu isimlerden Kartal'ın, Başbakan Başmüşaviri Nabi Avcı'nın çalışma ekibinde yer aldığı, 2 yıldır Başbakanlık'ta görev yaptığı belirlendi. 'Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği' kadrosunda bulunan Kartal'ın Başbakanlık'taki yeni yapılanmayla birlikte bulunduğu görevden ayrıldığı ve bir süre önce 45 günlük yıllık izne ayrıldığı ifade edildi. Brüksel'de ikamet eden Serimözü, geçen hafta evinin önünden silahlı ve maskeli 4 kişi tarafından kaçırılmıştı. İşadamını kaçıran isimler arasında Ahmet Yumrukaya'nın yer aldığı öne sürülmüştü. Federal polisten yapılan açıklamalarda, Avrupa Parlamentosu üyesi Türk işadamı Vural Öger'e yönelik iddialar gündeme gelmişti. Adli Polis Müdürü Glenn Audenaert, "Türk asıllı bir Alman Sosyalist AP üyesi"nin olayı yönlendirdiği iddiasını dile getirmişti. Öger ise, olayla ilgisi olmadığını söylemişti. Belçika'da Türk işadamının kaçırılması olayıyla ilgili tutuklandığı belirtilen, gazeteci kimliğine sahip 2 kişiden biri olan Mehmet Temel Kartal'ın Başbakanlık Basın-Halkla İlişkiler kadrosunda bulunduğu ortaya çıktı. Kartal'ın, 6 ay öncesine kadar Başbakanlık'ta basın mensuplarıyla koordinasyonu sağladığı belirtildi.