Belçim Bilgin kimdir? Belçim Bilgin filmleri
31 Ocak 1983'de Ankara'da doğan Belçim Bilgin, sinema ve dizi oyuncusudur.Küçüklükten beri oyuncu olacağını söyleyenlerden birisi olduğunu belirten Belçim Bilgin tiyatroya bu yıllarda bağlandı. Oyunculuk kariyerine devam eden Belçim Bilgin bugüne kadar hangi filmlerde oynadı?
İlkokulu Salih Alptekin İlkokulu'nda okuduktan sonra babasının tayini nedeniyle İskenderun'a taşındılar. Ortaokulun son yılı ve lise yıllarını Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nin sosyal ortamında geçirerek 2001'de Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.
2002'de Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde yüksek eğitimine başladı. Ancak lise yıllarında amatör olarak tiyatroyu deneyen Belçim Bilgin, oyuncu olmayı düşünüyordu. Bir arkadaşının vasıtasıyla Yılmaz Erdoğan'la tanıştı. Bu olaydan sonra Sıfır Kilometre adlı sinema filminde oynayan Belçim okulunu dondurup Paris'e yerleşti. Hatırla Sevgili adlı dizide Defne karakterini canlandıran Belçim eşi Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir oyunda rol almak istediğini de belirtmiştir.23 Ocak 2009 da vizyona giren Güz Sancısı filminde Nemika karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Ocak 2011'de Aşk Tesadüfleri Sever adlı filmde baş rol oyuncusu olarak görev almıştır.Son olarak Fox TV'de yayınlanan Kördüğüm adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almaktadır.
Filmografisi
Cebimdeki Yabancı (2018)
Annemin Yarası (2016) - Nerma [3]
Kördüğüm (2016) - Naz
Çalsın Sazlar (2015) - Yasemin
Sadece Sen (2014) - Hazal
Kelebeğin Rüyası (2013) - Suzan Özsoy
Sessiz (2012) - Zeynep
Gergedan Mevsimi (2012)
Kurtuluş Son Durak (2011) - Eylem
Keşanlı Ali Destanı (2011) - Zilha
Aşk Tesadüfleri Sever (2011) - Deniz Usman
Güldünya (2009)
Yol Arkadaşım (2008-2009) - Figen
Güz Sancısı (2008) - Nemika
Dol (2007) - Taman
Hatırla Sevgili (2006) - Defne Gürsoy Karayel
Sıfır Kilometre (2005) - Selma