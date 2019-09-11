MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBelediye başkanının konvoyunda kaza! Yaralılar var
11.09.2019 - 11:30| AA

Belediye başkanının konvoyunda kaza! Yaralılar var

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konvoyundaki aracın başka bir otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Belediye başkanının konvoyunda kaza! Yaralılar var
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in konvoyunda kaza: 3 yaralı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in konvoyunda kaza: 3 yaralı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in konvoyunda kaza: 3 yaralı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Mersin'den Ankara'ya giden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konvoyundaki Mustafa Bereli (45) idaresindeki 33 BKZ 35 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 35. kilometresinde, Adem Altınsoy'un kullandığı 68 EF 508 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Bereli ile araçtaki Belediye Başkanı Seçer'in danışmanı Yusuf Sahici (46) ve belediye personeli Zekeriya Özmüş (48) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, Başkan Seçer'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlarını daveti nedeniyle Ankara'ya gittiği belirtildi.

Çöken yol, taksiyi yuttuÇin'de ana caddede çöken yol, taksiyi yuttu. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, taksi sürücüsünün araçtan inerek çöken yoldan kaçtığı görüldü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MEB bilgi güvenliğini 'MEBBulut' ile korumaya aldı

MEB bilgi güvenliğini 'MEBBulut' ile korumaya aldı

İstinat duvarı çöktü! 28 aile geceyi başka bir yerde geçirdi

İstinat duvarı çöktü! 28 aile geceyi başka bir yerde geçirdi

Hanife Gürdal kimdir? Hanife Gürdal hangi programlara katılmıştı?

Hanife Gürdal kimdir? Hanife Gürdal hangi programlara katılmıştı?

Korkusuz Korkak filmi nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi başrol oyuncuları

Korkusuz Korkak filmi nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi başrol oyuncuları

Sıradaki Haber