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03.10.2019 - 02:01 | | AA

Belediye binasında başkan yardımcısını rehin alan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye başkan yardımcısını odasında rehin alan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Belediye binasında başkan yardımcısını rehin alan şüpheli tutuklandı

 

Sinan B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Belediye binasında başkan yardımcısını rehin alan şüpheli tutuklandı

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Daha önce belediyede çalıştığı öğrenilen Sinan B'nin, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün odasına girmesinin ardından ikili arasında tartışma çıkmıştı.

Sinan B, kurusıkı tabancasıyla Serintürk ve odadaki diğer kişileri rehin almıştı.

Belediye binasına giren polisleri fark eden Sinan B, önce Serintürk'ü, daha sonra ise diğer kişileri bırakıp polise teslim olmuştu.

Sinan B'nin, sözleşmeli kadroyla çalıştığı Gemlik Belediyesinden geçen yıl istifa ettiği, bugün yeniden iş istemek için geldiği belediyede, "beyaz masa" biriminde bulunanların yüksek sesle konuşmasına sinirlendiği, olayı bu nedenle gerçekleştirdiği öğrenilmişti.

Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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