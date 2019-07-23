MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBelediye işçileri ceset buldu!
23.07.2019 - 15:57| İHA

Belediye işçileri ceset buldu!

İstanbul E-5 karayolu Sefaköy mevkiinde bulunan yeşillik alanda peyzaj çalışması yapan belediye işçileri yerde bir erkek cesedi buldu. Sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinden sonra ceset otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Belediye işçileri ceset buldu!

Olay, E-5 karayolu Sefaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında bulunan yeşillik alanda peyzaj çalışması yapan belediye işçileri, yerde hareketsiz yatan bir erkek şahıs gördü. İşçiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk yaptıkları incelemede şahsın öldüğünü belirledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri de yaptıkları incelemede ölen kişinin 1960 doğumlu Latif Aytürk olduğunu belirledi. Polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından şahsın cenazesini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi.

8 saatte 3 ev, 9 ahır kül oldu!Erzurum’un Tortum ilçesinde çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alınırken, yangında 3 ev, 9 ahır kullanılamaz hale geldi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mustafa Sandal'ın Avrupa'da çıkardığı İngilizce albümünün adı nedir? 23 Temmuz ipucu sorusu

Mustafa Sandal'ın Avrupa'da çıkardığı İngilizce albümünün adı nedir? 23 Temmuz ipucu sorusu

FETÖ'nün 3 yıldır aranan sözde imamı tutuklandı

FETÖ'nün 3 yıldır aranan sözde imamı tutuklandı

CİMER'den menemen sorusuna cevap: Biz soğansız tercih ediyoruz

CİMER'den menemen sorusuna cevap: Biz soğansız tercih ediyoruz

İşte Türklerin Avrupa'da en çok vatandaşlık aldığı ülke

İşte Türklerin Avrupa'da en çok vatandaşlık aldığı ülke

Sıradaki Haber