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15.09.2019 - 13:16 | | DHA

Belediye işçisi öldü bulundu! Uyanmayınca annesi odasına girdi ve...

Burdur’un Ağlasun ilçesinde belediye işçisi Nadir Taşkın (40) yatağında ölü bulundu.

Belediye işçisi öldü bulundu! Uyanmayınca annesi odasına girdi ve...

Ağlasun Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli Nadir Taşkın'ın uyanmaması üzerine odasına giren annesi, Taşkın'ı yatağında hareketsiz halde buldu. Annenin haber verdiği yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Nadir Taşkın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Nadir Taşkın'ın cenazesi otopsi için Burdur Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Nadir Taşkın'ın bekar olduğu ve annesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.

 

 

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