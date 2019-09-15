15.09.2019 - 13:16 | | DHA
Belediye işçisi öldü bulundu! Uyanmayınca annesi odasına girdi ve...
Burdur’un Ağlasun ilçesinde belediye işçisi Nadir Taşkın (40) yatağında ölü bulundu.
Ağlasun Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli Nadir Taşkın'ın uyanmaması üzerine odasına giren annesi, Taşkın'ı yatağında hareketsiz halde buldu. Annenin haber verdiği yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Nadir Taşkın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Nadir Taşkın'ın cenazesi otopsi için Burdur Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Nadir Taşkın'ın bekar olduğu ve annesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.
Mucize kurtuluş! Boynundan girip koltuk altından çıktıKahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 30 santimetrelik kazık, 19 yaşındaki B.Ö.'nün boynundan girip sol kol altından çıktı. Tahta kazığı ameliyatla çıkaran KSÜ Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Bülent Güneri, genç kızın sadece bir kaburgasının kırıldığını, sinir ve damarlarının zarar görmediğini belirterek, "Tıp literatüründe bu şekilde boyundan girip koltuk altından çıkan bir cisim yok" dedi.