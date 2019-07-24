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Kaza, YenikÃ¶y, KÃ¶ybaÅŸÄ± Caddesi'nde saat 12.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Tarabya'dan Ä°stinye istikametine giden Ã–zcan Bozkurt yÃ¶netimindeki Ä°stanbul OtobÃ¼s A.Åž'ye ait belediye otobÃ¼sÃ¼ seyir halindeyken bir anda yan sokaktan 34 DE 7086 plakalÄ± cip yola Ã§Ä±ktÄ±. YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle kayganlaÅŸan yolda sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybettiÄŸi otobÃ¼s Ã¶nce cipe ardÄ±ndan da yol kenarÄ±ndaki aÄŸaca Ã§arparak, durabildi.Â

4 KÄ°ÅžÄ° YARALANDI

Kazada otobÃ¼sÃ¼n iÃ§erisindeki TÃ¼rkmenistan uyruklu Mihriban Allahverdi, cipin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Ä°mdat Arslani, Ä°lker ve Rahmi Koca vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerinden yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. YaralÄ±lar ambulanslarla Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±larak, tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Kaza nedeniyle araÃ§larda hasar meydana geldi.

"YARALIYA SÃœRÃœCÃœYE MÃœDAHALE ETTÄ°M Ä°NSANLIK GÃ–REVÄ°MÄ° YAPTIM"

KazanÄ±n gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± HÃ¼seyin AkÄ±n, "OtobÃ¼s normal yolunda gidiyordu. SaÄŸ taraftan yaÅŸlÄ± amcanÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± cip yola Ã§Ä±kÄ±yor. OtobÃ¼s duramayarak cipe Ã§arpÄ±yor. Ben geldim kaza yerine insanlÄ±k gÃ¶revimi yaptÄ±m. Cip sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n baÅŸÄ± kanÄ±yordu. Buradaki eczacÄ± arkadaÅŸ saÄŸ olsun pansuman malzemesi verdi. Bende yaralÄ±ya tampon yaptÄ±m" dedim.