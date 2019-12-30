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30.12.2019 - 17:04 | | DHA

Belediyenin 'içlik' yanıtı, sosyal medyada binlerce kez beğenildi

Eskişehir'in Odunpazarı Belediyesi'nin Twitter'daki hesabından, 'İlk kez Eskişehir’e gidiyorum, benim için bir öneriniz var mı?' diye soran kullanıcıya, 'Var, içlik' yanıtı verildi. Belediye hesabının cevabı, binlerce kullanıcı tarafından beğenildi.

Belediyenin 'içlik' yanıtı, sosyal medyada binlerce kez beğenildi

Eskişehir'e ilk kez gideceğini belirten, 'Emre Buluj' adlı kullanıcı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Odunpazarı Belediyesi'nin hesabına, 'İlk kez Eskişehir'e gidiyorum, benim için bir öneriniz var mı? Size yönlendirdiler' yazdı. Odunpazarı Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu'nca yönetilen Twitter hesabından, yanıt olarak 'Var, içlik' yazıldı. Belediyenin bu paylaşımı, kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından beğenilip, tekrar paylaşıldı. Birçok kişi de paylaşımın altına esprili yorumlar yaptı.

Öte yandan Eskişehir'de hava sıcaklığı, sıfır derecenin altına düşerken, bu sabah başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oldu.

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