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24.10.2019 - 07:50 | | HABER MERKEZİ

Belediyeye Türk bayrağı

Barış Pınarı Harekatı bölgesine özel izinle giren CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk ve kameraman Onur Özel görev başındaki Türk askerleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Resulayn sokaklarındaki son durumu anlattı.

Belediyeye Türk bayrağı

 

Teröristlerin ilçeden çekilirken çok sayıda binayı tahrip ettiği görüldü. Özel yayın sırasında da Mehmetçik’in detektörle mayın araması yaptığı görüldü. YPG’li teröristlerin ilçeye tuzakladığı 200 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği belirtildi.

Şehir merkezindeki teröristlerin karargah olarak kullandığı belediye binasına Türk askeri tarafından Türk bayrağı asıldı.

Jandarmadan sahte MİT'çi operasyonuİSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatına işe alma vaadiyle 58 kişiden harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında para aldığı tespit edilen şebekeye operasyon yaptı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
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