24.10.2019 - 07:50 | | HABER MERKEZİ
Belediyeye Türk bayrağı
Barış Pınarı Harekatı bölgesine özel izinle giren CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk ve kameraman Onur Özel görev başındaki Türk askerleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Resulayn sokaklarındaki son durumu anlattı.
Teröristlerin ilçeden çekilirken çok sayıda binayı tahrip ettiği görüldü. Özel yayın sırasında da Mehmetçik’in detektörle mayın araması yaptığı görüldü. YPG’li teröristlerin ilçeye tuzakladığı 200 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği belirtildi.
Şehir merkezindeki teröristlerin karargah olarak kullandığı belediye binasına Türk askeri tarafından Türk bayrağı asıldı.