Belediyeye Türk bayrağı

Teröristlerin ilçeden çekilirken çok sayıda binayı tahrip ettiği görüldü. Özel yayın sırasında da Mehmetçik’in detektörle mayın araması yaptığı görüldü. YPG’li teröristlerin ilçeye tuzakladığı 200 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği belirtildi.

Şehir merkezindeki teröristlerin karargah olarak kullandığı belediye binasına Türk askeri tarafından Türk bayrağı asıldı.