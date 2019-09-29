Oyuncu, “Terazi burcusun. Dikkat çekici, dengeli ve adil özelliklerinin hepsini taşıyor musun?” sorusuna, “Bu burç ya çok dengeli ya da dengesiz oluyor. Ben biraz dengesizim sanırım. Adil olduğumu düşünmek istiyorum, olmaya da çalışıyorum. Bunları taşıyorum sanırım. Devamını bilemeyeceğim” cevabını verdi. Resim yaptığını da belirten Şenolsun, “Çok seviyorum. Çizdiklerimi paylaşmayı hiç düşünmedim” şeklinde konuştu.