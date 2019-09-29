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29.09.2019 - 07:50 |

Ben biraz dengesizim

Melisa Şenolsun, Onedio’da hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

Ben biraz dengesizim

Oyuncu, “Terazi burcusun. Dikkat çekici, dengeli ve adil özelliklerinin hepsini taşıyor musun?” sorusuna, “Bu burç ya çok dengeli ya da dengesiz oluyor. Ben biraz dengesizim sanırım. Adil olduğumu düşünmek istiyorum, olmaya da çalışıyorum. Bunları taşıyorum sanırım. Devamını bilemeyeceğim” cevabını verdi. Resim yaptığını da belirten Şenolsun, “Çok seviyorum. Çizdiklerimi paylaşmayı hiç düşünmedim” şeklinde konuştu.

Şehit polis Serkan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildiİzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'da toprağa verildi.
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