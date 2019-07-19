‘Ben buraya çocuğumu nasıl yollarım?’

İzbe ve karanlık bölümleriyle tartışma konusu olan Bayrampaşa’daki ‘15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbullunun çocuğu ve eşini ben buraya nasıl yollarım?” tepkisini gösterdi. İmamoğlu, otogarı bilim ve Ar-Ge merkezine dönüştüreceklerini söyledi. Otogarı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydın ile birlikte ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, ilk önce otopark yönetimi, ardından da esnafla bir araya geldi.

Dönüşüm 2 yıl sürecek

İmamoğlu görüşme sonrası, “Mutlaka otogardaki aktörlerle ortak masamız olacak. Buranın ve İstanbul’un şehirlerarası geleceğini beraber üreteceğiz. ‘Bu güzel otogarı biz akla ve bilime peşkeş çekeceğiz’ dedim. Nedir o? Biz burayı büyük bir yeşil alan içerisinde bilim, Ar-Ge ve teknokent merkezine dönüştürmek istiyoruz. Yani yüksek teknolojiye insan yetiştiren, eğitim veren, meslek öğreten bir merkeze dönüştürmek istiyoruz. Var olan yapının büyük bir revizyona ihtiyacı var. Bütün bunları yerine getirerek kendi içinde değerli bir ekosistem oluşturmak istiyoruz. Bu ekosistem aynı zamanda Bayrampaşa, Esenler, hatta Güngören’i pozitif etkileyecek bir yatırım olacak. Bu otogarın dönüşümü de öncelikli konudur. Arkadaşlarıma 2 yıl içerisinde bitmesi için talimat verdim” açıklamasını yaptı.

Daha sonra otogarın alt katlarını gezen İmamoğlu, “En çarpıcı sorun güvenlik. Çok ihmal edilmiş. Böyle bir yere hiç kimse evladını yollayıp ‘otobüse bin. Şuraya git’ demez. Rahatsızım. Böyle bir yere çocuğum girmez. Eşim girmez. 16 milyon İstanbullunun eşini çocuğunu buraya ben nasıl yollayayım? Ha benim çocuğum, eşim, ha bir başkasının eşi, çocuğu, ailesi girmez buraya. Hızlıca çözmek zorundayız ” şeklinde konuştu.