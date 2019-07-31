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31.07.2019 - 15:56| İHA

'Ben polisim' deyip dolandırdı

Tokat’ta kendini polis olarak tanıtarak güven verdiği kişileri 12 bin TL dolandıran şahıs yakalandı.

'Ben polisim' deyip dolandırdı

Tokat Gaziosmanpaşa Polis Merkezi Amirliğine farklı tarihlerde şikayetlerde bulunan 3 vatandaş, kendilerini KOM Şube Müdürlüğünde çalışan polis memuru olarak tanıtan şahsın, ünlü markaların cep telefonlarını getireceğini söyleyerek, kendilerini 12 bin lira dolandırdığını ileri sürdü.

Vatandaşların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Kendisini Tokat Kom Şube Müdürlüğünde ve Uzunburun hizmet binasında görevli polis memuru olarak tanıtarak güven duygusu vererek, vatandaşları dolandıran şüpheli şahsın A.T.(28) olduğu tespit edildi. Geyras uygulama noktasında durdurulan araç içerisinde yakalanan şahsın yapılan üst aramasında 1 adet polis yeleği, 2 adet metal polis arması ve bir adet kuru sıkı tabanca bulundu.

Ayrıca şahsın, 2 adet dolandırıcılık 1 adet tutuklu veya hükümlünün kaçması suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheli ifade işlemlerinin ardından Tokat Adliyesi’ne sevk edildi. Şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak T Tipi cezaevine gönderildi.

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