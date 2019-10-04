‘Beni bir tek bugün üzdün’

Kanser tedavisi gördüğü hastanede salı günü yaşamını yitiren oyuncu Tarık Ünlüoğlu (61) dün son yolculuğuna uğurlandı. Ünlüoğlu için dün sabah İstanbul Devlet Tiyatrosu Büyük Sahne’de tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutu sahneye konulan oyuncunun geçmişten günümüze rol aldığı tiyatro ve filmlerinden oluşan kesitler barkovizyondan izletildi.

Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan’ı yakınlarının teselli ettiği törene eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Devlet Tiyatroları Müdürü Musa Kurt, Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem, Can Gürzap, Oya Başar, Melek Baykal, Zafer Algöz, Tamer Karadağlı gibi isimler söz alarak ünlü oyuncuyu hatıralarıyla andılar.

Törende Gülenay Kalkan, eşinin tabutuna sarılarak, “Ah bebeğim, seni böyle mi görecektim bitanem. Beni hep mutlu ettin bir tek bugün üzdün” diye gözyaşı döktü.

Dostları onu anlattı

Törene katılanların sanatçının tabutuna son kez dokunup, önünden geçtiği saygı töreni geçişi sonrası Ünlüoğlu’nun cenazesi Levent Cami’ne götürüldü. Cami avlusunda yakınlarının desteğiyle ayakta durup, eşinin ardından gözyaşı döken Gülenay Kalkan aynı zamanda taziyeleri kabul etti. Ünlüoğlu’nun ilk evliliğinden olan kızı Zeynep Ünlüoğlu’na ise eşi Umut Kırca destek oldu. Camideki törene Mahsun Kırmızıgül, Ali Sabancı, Beyazıt Öztürk, Demet Akbağ, Ata Demirer, Emre Belözoğlu, Gani Müjde, Emre Kınay, Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan, Raci Şaşmaz, Kenan İmirzalıoğlu, Candan Erçetin, Birce Akalay ile rol aldığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin oyuncuları başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.

Ünlüoğlu öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

‘Yaşam sevincini öğreten yol gösteren ağabeydi’

Büyük Sahne’de yapılan törende sahneye çıkarak söz alan ünlü isimler Ünlüoğlu’na ilişkin olarak şunları söyledi:

İlker Başbuğ: Hepimizin başı sağ olsun. Tarık’la uzun zamandır tanışmıyorduk ama gerçekten bir dost bir arkadaştık, kendisini kardeşim gibi hissediyorum. Tarık tabii devlet tiyatrolarından geliyor birçok film ve tiyatro oyunlarının en büyük kahramanlarından biri. Erken gitti üzüntümüz büyük, büyük bir kayıp. Bence boşluğu doldurulamayacak bir sanatkar. Bir kardeşimi kaybettim gibi hissediyorum.

Musa Kurt: O bizim için çok değerliydi, sadece tiyatroda değil, dizi sektörü, tiyatro ve seslendirmede başarılı olmuştur. Ankara Devlet Tiyatroları sanatçıları, hepsi çok üzgün. Ne kadar üzülsek az.

Oktay Kaynarca: Sanatçılığı, aktörlüğü üzerine konuşmak haddime değil, onun ağabeyliğinden konuşmak istiyorum. Yaşam sevincini bize aktaran, öğreten, bize yol gösteren bir ağabeydi hep. Küfür etmesi bile başkaydı, küstükten sona barışması bile başkaydı. Çok komikti. Abimi kaybetmiş gibi hissediyorum, ruhu şad olsun.

Selçuk Yöntem: 47 yıllık dostumdu, cenazelerde çok gülerdik. Çok küstük,

çok barıştık, çok dominant bir karakterdi toplumlarda aranan karakterdi. Bugün kendime hüzünlenmeyeceğim diye söz verdim can dostum. Allah rahmet eylesin.

Can Gürzap: En zor sahneye çıkışım şu an. 47 yıldır tanışıyoruz. Çok güzel zamanlar geçirdiğim bir arkadaşımdı. Vefalı ve dürüsttü herkese karşı. İyi oyuncu ve iyi ahlak sahibiydi. Gezmeyi çok severdi.

Oya Başar: Onun Tarık olduğuna inanmıyorum, çünkü o orada duramaz hemen kalkar gider. Çok sevdiğim dostumdu canımdı. Öyle çılgındı ki küser hemen barışırdı, ‘Ben kinci değilim’ derdi. Güzel günlerimiz geçti anılar yadigar kaldı. Güzel kahkahasıyla anacağız onu.

Zafer Algöz: Tarık Abi dünyanın en tatlı, en güzel megalomanıydı. Öyle güzel yapıyordu ki başkası olsa kızarsınız. Bir abimi kaybettim neşeli eğlenceli bir abimizdi. ‘Bana abi’ demeyin derdi.