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27.11.2019 - 09:21 |

Benim Adım Melek 10. bölüm fragmanı! Cumali ve Melek'in arası düzelecek mi?

Benim Adım Melek yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. 10. bölüm fragmanı ile izleyenleri heyecanlandıran Benim Adım Melek'in yeni bölümünde Melek tedaviye başlıyor. Çocuklar annelerinin hastalığını öğrenecek mi? Cumali'nin yeni planı ne olacak?

Benim Adım Melek 10. bölüm fragmanı! Cumali ve Melek'in arası düzelecek mi?

TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek yeni bölümü için heyecan dorukta. Bu akşam 10. bölümü ile ekrana gelecek olan dizide neler olacak merak konusu. İşte Benim Adım Melek 10. bölüm fragmanları...

BENİM ADIM MELEK 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melek her fırsatta kendisiyle uğraşan Cumali’nin öfkesini dindirebilecek mi?

Küçük Seyitali’nin bulunmasıyla kavuşan Karadağ konağında yaşanan neşeye karşılık Şirhan’larda Melek ve Halil gerginliği had safhaya ulaşır.

Defne ulaşmaya çalıştıkça Ömer’in uzak durması ikili arasındaki ipleri iyice gerer.

Üst üste gelen zorlukları çocukları için göğüsleyen Melek, amansız hastalığının tedavisine başlar. Ancak elinde büyüdüğü Cumali’nin yaptıkları, damarlarına zerk edilen zehirden daha çok sarsar Melek’i.

Zümrüt Halil’in yuvasını her şeye rağmen kurmaya kararlıdır ve Meryem’i yemeğe çağırır. Ancak aynı akşam Şirhan konağının kapısını beklenmedik biri daha çalar...

BENİM ADIM MELEK 10. BÖLÜM FRAGMANI - 2

BENİM ADIM MELEK 10. BÖLÜM FRAGMANI

Gençlerin selfie çekmek uğruna...Tarihi Galata Kulesi’ne doğru selfie çekmek için basamaklı merdivenlerin üzerine çıkan 2 genç dengesini kaybedip düştü. Gençlerin düşme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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