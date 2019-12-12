Benim Adım Melek 12. son bölümde Halil'e babasından büyük sürpriz... 13. yeni bölüm fragmanı...

BENİM ADIM MELEK 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Olan bitene dur diyemeyen Seyitali, öfkesine yenilip senelerin düzenini kökünden sarsmayı göze alır. Cumali ise Melek ve Halil’in yeniden bir araya gelmesine engel olmak için verdiği kararla herkesi şok eder. Şirhanlar ve Karadağlar arasındaki gerginlik gün be gün artarken, Ömer ve Defne aşkın her şeyin üstesinden geleceğine inanmayı seçerler. Melek ve Halil’i koruduğu kadar, Cumali ve Seyitali’nin de dostluğunu gözeten Hafız, işittiği sözlerin altında kalınca, kalbi bu acıya dayanacak mıdır? Halil babasının kendisini hiçe sayarak verdiği kararı duyunca ne yapacak? Melek konakta ve handa yaşananlara sebep olduğu için evden ayrılmaya karar verir... Bunu duyan Seyitali Melek’in konaktan gitmesine izin verecek midir?



BENİM ADIM MELEK 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



