Benim Adım Melek 13. son bölümde Melek'i yıkan ölüm haberi... 14. yeni bölüm fragmanı...

BENİM ADIM MELEK 13. BÖLÜMDE NELER OLDU

Melek, ayrı eve taşınma konusundaki kararlılığını sürdürür. Halil, arkasından iş çeviren ailesine karşı önlemini alıp nişan oyununun önüne geçebilecek mi? Hafız’ın yorgun yüreği herkesi endişelendirmiş, tüm sevenleri gelecek iyi haber için dua etmektedir. Kendisi ve çocukları için temiz bir sayfa açmaya çalışan Melek huzura kavuşabilecek mi?

BENİM ADIM MELEK 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Benim Adım Melek 14. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...