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18.12.2019 - 23:42 |

Benim Adım Melek 13. son bölümde Melek'i yıkan ölüm haberi... 14. yeni bölüm fragmanı...

TRT 1'in kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Benim Adım Melek 13. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümüne Melek'i yıkan ölüm haberi damga vurdu. Peki Benim Adım Melek 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Benim Adım Melek 13. son bölümde Melek'i yıkan ölüm haberi... 14. yeni bölüm fragmanı...

BENİM ADIM MELEK 13. BÖLÜMDE NELER OLDU

Melek, ayrı eve taşınma konusundaki kararlılığını sürdürür. Halil, arkasından iş çeviren ailesine karşı önlemini alıp nişan oyununun önüne geçebilecek mi? Hafız’ın yorgun yüreği herkesi endişelendirmiş, tüm sevenleri gelecek iyi haber için dua etmektedir. Kendisi ve çocukları için temiz bir sayfa açmaya çalışan Melek huzura kavuşabilecek mi?

BENİM ADIM MELEK 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 Benim Adım Melek 14. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

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