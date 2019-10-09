Benim Adım Melek 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Melek, Kerem'i bulmak için...

BENİM ADIM MELEK 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mithat, kanını akıtan Kerem’in cezasını kesmeye kararlıdır. Kerem’i almaya gelen Alpay, karşılaştığı manzara karşısında deliye döner. Melek, babasının öfke dolu bakışlarıyla, Kerem’in yokluğu arasında sıkışıp kalır. Bir zamanların sıcak, sevgi dolu yuvası, şimdilerin soğuk sığınağından başka bir şey değildir. Mithat yapacağını yapar ve herkesin yüreğine yeni korkular salar. Kerem kayıplara karışır… Melek oğlunu düştüğü beladan kurtarmak için mücadele ederken, Alpay, Melek’in yaşadığı onca acıya rağmen yenileri ekler. Kerem’i bulmak için Melek’e uzanan yardım eli kimindir? Alpay’ın yeni hamlesi ne olacaktır?

BENİM ADIM MELEK 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Benim Adım Melek 4. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...