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09.10.2019 - 22:50 |

Benim Adım Melek 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Melek, Kerem'i bulmak için...

TRT 1'in kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Benim Adım Melek 3. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Başrolünde Nehir Erdoğan'ın yer aldığı dizinin son bölümüne Kerem’i bulmak için Melek’e uzanan yardım eli damga vurdu. Peki Benim Adım Melek 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Benim Adım Melek 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Melek, Kerem'i bulmak için...

BENİM ADIM MELEK 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mithat, kanını akıtan Kerem’in cezasını kesmeye kararlıdır. Kerem’i almaya gelen Alpay, karşılaştığı manzara karşısında deliye döner. Melek, babasının öfke dolu bakışlarıyla, Kerem’in yokluğu arasında sıkışıp kalır. Bir zamanların sıcak, sevgi dolu yuvası, şimdilerin soğuk sığınağından başka bir şey değildir. Mithat yapacağını yapar ve herkesin yüreğine yeni korkular salar. Kerem kayıplara karışır… Melek oğlunu düştüğü beladan kurtarmak için mücadele ederken, Alpay, Melek’in yaşadığı onca acıya rağmen yenileri ekler. Kerem’i bulmak için Melek’e uzanan yardım eli kimindir? Alpay’ın yeni hamlesi ne olacaktır?

BENİM ADIM MELEK 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Benim Adım Melek 4. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

 

"Aile boyu" suç çetesi yakalandıİstanbul ve Kocaeli'de, çok sayıda kapkaç, yağma ve hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen anne ve iki oğlu yakalandı.
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