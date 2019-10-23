Benim Adım Melek 5. bölüm fragmanı! Melek gerçekleri anlatacak mı?

TRT 1'in yeni dizisi Benim Adım Melek heyecan dolu bir bölümle daha izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni bölümde neler olacak merak konusu.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alpay, menfaati için her şeyi göze almıştır. Karadağ konağında 'Melek beni boşadı' cümlesi yankılanır. Melek perişan, Seyitali ise öfkelidir. Baba, kız seneler sonra ilk kez yüz yüzedir. Melek, bütün gerçekleri anlatmaya derman bulabileek mi? Yoksa yüreği soğumayan Seyitali'nin karşısında sessizliğini koruyacak mı? Nefise'nin hamlesi her şeyi değiştirirken, Mithat, geçmişin acısıyla son kararını verir. Pes etmeyen Alpay, kurduğu planla Melek'i yeni bir başlangıca sürükler. Hastalığı, çocukları, sırt çevirmiş ailesi derken Melek'in yüzü hayatın küçük sürprizleri sayesinde bir kez de olsa gülecek mi?

BENİM ADIM MELEK 5. BÖLÜM FRAGMANI - 3

BENİM ADIM MELEK 5. BÖLÜM FRAGMANI - 2

BENİM ADIM MELEK 5. BÖLÜM FRAGMANI