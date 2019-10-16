16.10.2019 - 23:36 |
Benim Adım Melek 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüt'ün Melek'e öfkesi...
TRT 1'in kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine kavuşan dizisi Benim Adım Melek 4. yeni bölümüyle heyecan fırtınasına sahne olan bir bölümü geride bıraktı. İlgiyle takip edilen dizinin son bölümüne Zümrüt'ün Melek'e öfkesi damga vurdu. Peki Benim Adım Melek 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
BENİM ADIM MELEK 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Melek, Mithat’ın Kerem’i babasına teslim etmesiyle baş etmeye çalışırken, Defne ve küçük Seyitali’nin de havaalanına gittiğini öğrenip yıkılır. Alpay’ın çocuklarıyla Almanya’ya dönmesi için önünde hiçbir engel yoktur.
Yaşanan olaylar, ne pahasına olursa olsun çocuklarından vazgeçmeyen Melek’i memleketinden, istenmediği aile ocağından Almanya’ya dönmeye mi itecek? Ömrünü Melek’i unutmak için tüketen Seyitali, Cumali’nin baskısıyla kızından tamamen vaz geçebilecek mi?
BENİM ADIM MELEK 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Benim Adım Melek 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...