30.10.2019 - 08:48 |
Benim Adım Melek 6. bölüm fragmanı | Melek vazgeçmiyor...
Benim Adım Melek yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. 6. bölümü yayınlanacak olan dizide Melek bir kez daha doktorla karşı karşıya geliyor. Fakat hastalığının kimse tarafından bilinmesini istemiyor. İşte Benim Adım Melek 6. bölüm fragmanları...
TRT 1'in ilgiyle takip edilen yeni dizisi Benim Adım Melek yeni bölümü ile bu akşam ekranda. Çarşamba günleri yayınlanan dizinin yeni bölümünde neler olacak merak konusu.
BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Melek, doktorla bir kez daha karşı karşıya geliyor. Fakat sonuçların kimseye söylenmemesi konusunda doktora ricada bulunuyor. Melek'in hastalığı ne zamana kadar gizli kalacak? Rapor sonuçlarını öğrenen olacak mı merak konusu.
Çocukları ile yeniden ailesinin yanında kalmak isteyen Melek'e tepkiler gün geçtikçe artıyor. Fakat Melek kalmaya kararlı. Bu kez babasının karşısında daha güçlü duruyor.
BENİM ADIM MELEK 6. BÖLÜM FRAGMANI - 2
BENİM ADIM MELEK 6. BÖLÜM FRAGMANI
Basın Ekspres Yolu'nda servis aracı otomobile çarptıBasın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde servis minibüsünün seyir halinde olan otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sebebiyle yolda uzun trafik kuyruğu oluştu.