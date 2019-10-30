Benim Adım Melek 6. bölüm fragmanı | Melek vazgeçmiyor...

TRT 1'in ilgiyle takip edilen yeni dizisi Benim Adım Melek yeni bölümü ile bu akşam ekranda. Çarşamba günleri yayınlanan dizinin yeni bölümünde neler olacak merak konusu.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melek, doktorla bir kez daha karşı karşıya geliyor. Fakat sonuçların kimseye söylenmemesi konusunda doktora ricada bulunuyor. Melek'in hastalığı ne zamana kadar gizli kalacak? Rapor sonuçlarını öğrenen olacak mı merak konusu.

Çocukları ile yeniden ailesinin yanında kalmak isteyen Melek'e tepkiler gün geçtikçe artıyor. Fakat Melek kalmaya kararlı. Bu kez babasının karşısında daha güçlü duruyor.

BENİM ADIM MELEK 6. BÖLÜM FRAGMANI - 2

BENİM ADIM MELEK 6. BÖLÜM FRAGMANI