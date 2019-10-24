Benim Adım Melek 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Ortalık karışacak...

TRT 1'in yeni dizisi Benim Adım Melek son bölümü ile herkesi ekran başına kilitledi. Alpay'ın çocukları alıp götürmek istemesi Melek'e büyük yıkım yaşatırken; Seyit Ali'nin ortadan kaybolması herkesi korkutur. Kaybolan Seyit Ali'yi dedesi bulur.

Benim Adım Melek 6. bölüm fragmanı da dizinin son bölümünün ardından yayınlandı. Yeni bölümde neler olacak merak konusu. Benim Adım Melek yeni bölümü ile 30 Ekim Çarşamba akşamı izleyici ile buluşacak.

BENİM ADIM MELEK 6. BÖLÜM FRAGMANI