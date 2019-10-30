Benim Adım Melek 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 6 son bölümde Melek'e gelen mesaj...

BENİM ADIM MELEK 6 BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyit Ali, yüreğini titreten ‘‘dede’’ seslenişine cevapsız kalamaz. El ele yürüyüp Karadağ konağına giren dede, torun yüreklere huzur serper. Babası, küçük Seyit Ali sayesinde Melek’e karşı yumuşayacak mıdır? Yoksa bu gelişme sadece Seyit Ali’nin vicdan muhasebesi midir? Melek’in çalışma kararı Şirhanlar dahil herkesi ilgilendiren bir hal alırken, Melek kararından dönmek zorunda mı kalacaktır? Cumali’nin bitmek, tükenmek bilmeyen kini, onu hain planlara sürükler. Alpay’ın ise, vazgeçmeye niyeti yoktur. Gaziantep’te çocuklarıyla bir hayat kurmaya çalışan Melek, işlerin yavaş yavaş yoluna girdiğini düşünürken, telefonuna düşen mesaj Melek dahil herkesi alt üst eder…

BENİM ADIM MELEK 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Benim Adım Melek 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

