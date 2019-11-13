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13.11.2019 - 22:07 |

Benim Adım Melek 8. son bölümde Melek'ten sürpriz karar! 9. yeni bölüm fragmanı...

TRT 1'in kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Benim Adım Melek 8. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümünde Karadağ konağında Kadriye’nin düşmesi paniğe sebep oldu ve ortalık karıştı. Peki Benim Adım Melek 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Benim Adım Melek 8. son bölümde Melek'ten sürpriz karar! 9. yeni bölüm fragmanı...

 

BENİM ADIM MELEK 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alpay, Almanya’ya gidemediği gibi küçük Seyitali’yle Antep’te kalakalmıştır. Funda, paraları alıp ortalıktan kaybolur. Alpay, içinde bulunduğu çaresizlikle küçük Seyitali’yi annesine teslim edecek mi?

Seyitali, yüreği soğumasa da Melek’e ve ailesine sahip çıkar. Karadağ konağında Kadriye’nin düşmesi paniğe sebep olur. Tüm acılar bir anda Karadağların üstüne çökmüştür. Kerem, delikanlılığın verdiği fevrilikle iyilik yapayım derken göz mü çıkaracak? Halil’den gelen haber Seyitali’nin yüzünü güldürür. Melek, heyecanla giderken fark etmediği şey ne olacak?

BENİM ADIM MELEK 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Benim Adım Melek 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

 

 

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