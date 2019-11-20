20.11.2019 - 09:32 |
Benim Adım Melek 9. bölüm fragmanı! Melek oğluna kavuşacak mı?
Benim Adım Melek bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Çarşamba akşamları yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkan Benim Adım Melek 9. bölümünde tedavi süreci için adım atan Melek'in Alpay'la ilgili sıkıntıları sona ermiyor. İşte Benim Adım Melek 9. bölüm fragmanları...
TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Benim Adım Melek 9. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...
BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Melek’in oğluna kavuşması için geri sayım başlamıştır. Polisler Alpay’ın kaldığı odaya ilerlerken Alpay tehlikenin farkında değildir. Melek’in acı dolu gözlerinde şimşekler çakarken Karadağ konağında Ömer’in sözleri şaşkınlık yaratır.
Yaşananlar Mithat’ın yangınının sönmesine yetmemiştir, küçük Seyitali’nin kaybolmasını fırsat bilip Melek’in karşısına dikilir. Kardeşinin sözleri karşısında Melek’in kolu kanadı kırılır. Mithat, derin bir oh çekerken gelen telefonla şok olur.
BENİM ADIM MELEK 9. BÖLÜM FRAGMANI - 2
BENİM ADIM MELEK 9. BÖLÜM FRAGMANI
Kadıköy’de korkutan patlama anı kamerada!Kadıköy’de bir inşaatta başlayan yangın park halindeki lüks cipe sıçradı. Alevlere teslim olan cip bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükselirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alev alev yanan cipin patladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.