Benim Adım Melek 9. bölüm fragmanı! Melek oğluna kavuşacak mı?

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Benim Adım Melek 9. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melek’in oğluna kavuşması için geri sayım başlamıştır. Polisler Alpay’ın kaldığı odaya ilerlerken Alpay tehlikenin farkında değildir. Melek’in acı dolu gözlerinde şimşekler çakarken Karadağ konağında Ömer’in sözleri şaşkınlık yaratır.

Yaşananlar Mithat’ın yangınının sönmesine yetmemiştir, küçük Seyitali’nin kaybolmasını fırsat bilip Melek’in karşısına dikilir. Kardeşinin sözleri karşısında Melek’in kolu kanadı kırılır. Mithat, derin bir oh çekerken gelen telefonla şok olur.

BENİM ADIM MELEK 9. BÖLÜM FRAGMANI - 2

BENİM ADIM MELEK 9. BÖLÜM FRAGMANI