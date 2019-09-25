MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBenim Adım Melek dizisi başlıyor! 1. bölümde neler olacak?
25.09.2019 - 09:22 |

Benim Adım Melek dizisi başlıyor! 1. bölümde neler olacak?

Benim Adım Melek yeni sezonda izleyici karşısına çıkıyor. Merakla beklenen dizinin kadrosunda usta isimler de yer alıyor. Peki, Benim Adım Melek dizisi konusu nedir? İşte Benim Adım Melek ile ilgili merak edilenler...

Benim Adım Melek dizisi başlıyor! 1. bölümde neler olacak?

TRT 1 yeni dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çarşamba akşamları yayınlanacak dizinin ilk bölümünde neler olacak merak konusu. İşte Bemim Adım Melek konusu...

BENİM ADIM MELEK DİZİSİ KONUSU

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek’in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek’in hayattaki en kıymetlileri: çocukları…

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne’nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem’in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

Benim Adım Melek dizisinin oyuncu kadrosunda Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi ünlü isimler paylaşıyor.

BENİM ADIM MELEK 1. BÖLÜM FRAGMANI

İstanbul'da inanılmaz anlar! Yanına yaklaşıp kadının elini tuttu ve...İstanbul’da bir motosiklet sürücüsü önce ticari takside seyahat eden bir kadının camdan sarkan elini tuttu, daha sonra ise araçların arasında makas atarak canını tehlikeye attı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Avcılar'da deprem sonrası bir dairede oluşan çatlaklar korkuttu

Avcılar'da deprem sonrası bir dairede oluşan çatlaklar korkuttu

Sivas'taki DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Sivas'taki DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı

Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı

Akılalmaz yöntem... WhatsApp üzerinden yaptı!

Akılalmaz yöntem... WhatsApp üzerinden yaptı!

Sıradaki Haber