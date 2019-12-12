Benim Adım Melek son bölüm izleyenleri ekrana kilitledi! İşte 13. bölüm fragmanı...

TRT 1'in heyecanla takip edilen dizisi Benim Adım Melek son bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Cumali sözünden geri dönmüyor, Seyit Ali'yi karşısına almaktan vazgeçmiyor. Melek ve Halil'in bir araya gelmesini engellemek için ise Halil'den habersiz Meryem'i istemeye gidiyor.

Melek Seyit Ali'nin karşısına bir kez daha çıkıyor konuşmak için. Melek, Seyit Ali'nin de Antep'te büyümesini istediğini söylüyor. Hafız hastaneye kaldırılıyor.

BENİM ADIM MELEK 13. BÖLÜM FRAGMANI