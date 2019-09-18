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18.09.2019 - 15:31 |

Benim Tatlı Yalanım 14. yeni bölüm 2. fragmanı... Şevket'in büyük sırrı

Benim Tatlı Yalanım 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Suna ile Şevket karşı karşıya geliyor. Nejat, Suna'yı korumak için Şevket'in bir açığını buluyor.

Benim Tatlı Yalanım 14. yeni bölüm 2. fragmanı... Şevket'in büyük sırrı

Perşembe günü yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisinin 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Suna'nın yalanı ortaya çıkıyor. Şevket kızını karşısına alarak ağır cümleler kuruyor. Suna savunmaya geçerken ona en büyük yardım Nejat'tan geliyor. Nejat, Şevket'in bir sırını ortaya çıkarıyor. Bu sır Şevket ile çocuklarının arasını açabilir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nejat ve Suna arasında duygular açığa çıkmak üzeredir... Nejat, Suna’nın Tolga’nın evlenme teklifini reddettiğini duymuş ve sebebinin kendisi olduğunu anlamıştır. Artık Nejat aşktan kaçmak istemiyordur ve Suna’ya olan hislerini anlatacaktır. Bu sırada hiç hesapta olmayan bir olay gerçekleşir. Aylin, seneler sonra Nejat’a boşanma davası açmıştır ve Nejat, onunla yüzleşmek zorunda kalacaktır. 

 

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