Benim Tatlı Yalanım fragman! Aylin geri dönüyor

Perşembe akşamları yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisi bu akşam 14. yeni bölümüyle saat 20:00'de ekrana gelecek. Benim Tatlı Yalanım dizisinde neler olacak?

BENİM TATLI YALANIM 14. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kayra’nın Suna’ya “Anne!” demesi ortama bomba gibi düşer. Suna, Kayra babasının söyleyeceklerini duymasın diye Kayra’yı oradan kaçırır gibi götürür. Babasına her şeyi anlatacağına dair yemin eder, tek istediği şey babasının onu dinlemesidir. Suna, babasının ona esip gürleyeceğini tahmin ediyordur ve büyük bir kavgaya kendisini hazırlamıştır. Ancak Şevket, Suna’nın kalbini tamamen paramparça edecek bir tepki verir. Suna, evi terk eder. Annesinin üzgün halini gören Kayra, bunun boşanmayla ilgili olduğunu düşünür ve anne babasının ayrılmasını engellemek için bir plan yapmaya karar verir. Bu plan Kayra'yı hiç ummadığı biriyle, gerçek annesi Aylin'le yan yana getirecektir.

BENİM TATLI YALANIM FRAGMAN