Benim Tatlı Yalanım nerede çekiliyor? Benim Tatlı Yalanım dizisinin oyuncuları kimler?
Benim Talı Yalanım dizisinin 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. STAR TV'de ekrana gelen Benim Tatlı Yalanım dizisinde Aylin, Nejat'ı geri kazanabilecek mi? Peki Benim Tatlı Yalan dizisinin oyuncuları kimler? İşte dizi hakkında merak edilenler...
Cumartesi akşamları yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisinin yeni bölümü bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Benim Tatlı Yalanım dizisinin yeni bölümünde Nejat ve Suna herkesten gizli bir ilişkiyi yaşamaya başlamışlardır. Dağ evinden dönüşte ufak bir kaza geçirirler. Suna’nın bir süre evde dinlenmesi gerekir. Ancak bu durum kurdukları oyun gereği, Aylin’le yakınlaşan Nejat’ı kıskanmasına ve ortalığı karıştırmasına engel olmaz. Nejat, Suna’nın kıskançlık krizleriyle eğlenirken, ona aslında çok büyük bir sürpriz hazırlamaktadır.
BENİM TATLI YALANIM NEREDE ÇEKİLİYOR?
Benim Tatlı Yalanım dizisi İstanbul'un farklı semtlerinde çekiliyor.
BENİM TATLI YALANIM OYUNCULARI KİMLER?
Furkan Palalı
Nejat Yılmaz
Aslı Bekiroğlu
Suna Doğan
Lavinya Ünlüer
Kayra Yılmaz
Ege Kökenli
Aylin
Ahmet Saraçoğlu
Şevket Doğan
Aslı İnandık
Saniye Doğan
Sadi Celil Cengiz
Rafet Doğan
Gonca Sarıyıldız
Hande Eymen
Ali Yoğurtcuoğlu
Serkan Demir
Seda Türkmen
Burcu Eren
Cem Zeynel Kılıç
Hayri Hiçdurmaz
Aksel Bonfil
Deniz Subayı Tolga