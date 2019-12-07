Benim Tatlı Yalanım nerede çekiliyor? Benim Tatlı Yalanım dizisinin oyuncuları kimler?

Cumartesi akşamları yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisinin yeni bölümü bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Benim Tatlı Yalanım dizisinin yeni bölümünde Nejat ve Suna herkesten gizli bir ilişkiyi yaşamaya başlamışlardır. Dağ evinden dönüşte ufak bir kaza geçirirler. Suna’nın bir süre evde dinlenmesi gerekir. Ancak bu durum kurdukları oyun gereği, Aylin’le yakınlaşan Nejat’ı kıskanmasına ve ortalığı karıştırmasına engel olmaz. Nejat, Suna’nın kıskançlık krizleriyle eğlenirken, ona aslında çok büyük bir sürpriz hazırlamaktadır.

BENİM TATLI YALANIM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Benim Tatlı Yalanım dizisi İstanbul'un farklı semtlerinde çekiliyor.

BENİM TATLI YALANIM OYUNCULARI KİMLER?

Furkan Palalı

Nejat Yılmaz

Aslı Bekiroğlu

Suna Doğan

Lavinya Ünlüer

Kayra Yılmaz

Ege Kökenli

Aylin

Ahmet Saraçoğlu

Şevket Doğan

Aslı İnandık

Saniye Doğan

Sadi Celil Cengiz

Rafet Doğan

Gonca Sarıyıldız

Hande Eymen

Ali Yoğurtcuoğlu

Serkan Demir

Seda Türkmen

Burcu Eren

Cem Zeynel Kılıç

Hayri Hiçdurmaz

Aksel Bonfil

Deniz Subayı Tolga