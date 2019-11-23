Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı | Dizi oyuncuları kimler?
Benim Tatlı Yalanım 23. bölümüyle 23 Kasım Cumartesi akşamı ekrana geliyor. STAR TV'de yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisinde Suna ve Nejat ayrılıyor. İşte Benim Tatlı Yalanım dizisi hakkında merak edilenler...
Cumartesi akşamları yayınlanan Benim Tatlı Yalanım yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Benim Tatlı Yalanım dizisinin 23. bölümünde,Nejat, en mutlu günü olacağını düşündüğü sabaha kötü bir sürprizle uyanmıştır. Suna ortada yoktur. Herkes düğün için hazırlanmışken Nejat Suna’yı aramaktadır. Bulduğunda Suna notta bıraktığı kelimeyi bu defa Nejat’ın yüzüne tekrarlar. Nejat Suna’nın Pervin meselesine bu kadar tepki göstermesine inanmak istemese de Suna kestirip atar. Nejat’tan ayrılır. Bu arada Aylin sözünü tutar, Kayra Suna’nın evden ayrıldığı gün Aylin’le eve döner. Nejat, kızının dönüşüyle avunurken, Suna, kardeşleriyle beraber yeni bir başlangıç yapmaya karar verir. Her zaman hayalini kurdukları muhallebici için dükkan arayışına başlarlar. Suna ve Nejat’ın ayrı olmasına çok üzülen Hayri ve Saniye, Burcu ve Serkan’ı da harekete geçirerek Nejat ve Suna’yı bir araya getirme planı yaparlar. Onlar buna uğraşırken Aylin de eski ailesini yeniden bir araya getirme planları yapmaktadır. Hande ise Aylin’in Kayra Gözlük’ü kimin aldığını söylememesi üzerine asıl patrona ulaşmak için harekete geçer.
BENİM TATLI YALANIM OYUNCULARI KİMLER?
Furkan Palalı
Nejat Yılmaz
Aslı Bekiroğlu
Suna Doğan
Lavinya Ünlüer
Kayra Yılmaz
Ege Kökenli
Aylin
Ahmet Saraçoğlu
Şevket Doğan
Aslı İnandık
Saniye Doğan
Sadi Celil Cengiz
Rafet Doğan
Gonca Sarıyıldız
Hande Eymen
Ali Yoğurtcuoğlu
Serkan Demir
Seda Türkmen
Burcu Eren
Cem Zeynel Kılıç
Aksel Bonfil
Deniz Subayı Tolga
BENİM TATLI YALANIM FRAGMAN