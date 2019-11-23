Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı | Dizi oyuncuları kimler?

Cumartesi akşamları yayınlanan Benim Tatlı Yalanım yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Benim Tatlı Yalanım dizisinin 23. bölümünde,Nejat, en mutlu günü olacağını düşündüğü sabaha kötü bir sürprizle uyanmıştır. Suna ortada yoktur. Herkes düğün için hazırlanmışken Nejat Suna’yı aramaktadır. Bulduğunda Suna notta bıraktığı kelimeyi bu defa Nejat’ın yüzüne tekrarlar. Nejat Suna’nın Pervin meselesine bu kadar tepki göstermesine inanmak istemese de Suna kestirip atar. Nejat’tan ayrılır. Bu arada Aylin sözünü tutar, Kayra Suna’nın evden ayrıldığı gün Aylin’le eve döner. Nejat, kızının dönüşüyle avunurken, Suna, kardeşleriyle beraber yeni bir başlangıç yapmaya karar verir. Her zaman hayalini kurdukları muhallebici için dükkan arayışına başlarlar. Suna ve Nejat’ın ayrı olmasına çok üzülen Hayri ve Saniye, Burcu ve Serkan’ı da harekete geçirerek Nejat ve Suna’yı bir araya getirme planı yaparlar. Onlar buna uğraşırken Aylin de eski ailesini yeniden bir araya getirme planları yapmaktadır. Hande ise Aylin’in Kayra Gözlük’ü kimin aldığını söylememesi üzerine asıl patrona ulaşmak için harekete geçer.

BENİM TATLI YALANIM OYUNCULARI KİMLER?

Furkan Palalı

Nejat Yılmaz

Aslı Bekiroğlu

Suna Doğan

Lavinya Ünlüer

Kayra Yılmaz

Ege Kökenli

Aylin

Ahmet Saraçoğlu

Şevket Doğan

Aslı İnandık

Saniye Doğan

Sadi Celil Cengiz

Rafet Doğan

Gonca Sarıyıldız

Hande Eymen

Ali Yoğurtcuoğlu

Serkan Demir

Seda Türkmen

Burcu Eren

Cem Zeynel Kılıç

Aksel Bonfil

Deniz Subayı Tolga

BENİM TATLI YALANIM FRAGMAN