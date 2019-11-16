16.11.2019 - 18:22 |
Benim Tatlı Yalanım yeni fragman | Suna annesinin yaşadığını öğreniyor
Benim Tatlı Yalanım 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. STAR TV'de ekrana gelecek olan Benim Tatlı Yalanım yeni bölümünde Suna annesinin yaşadığını öğreniyor. İşte Benim Tatlı yalanım yeni bölüm fragmanı...
Cumartesi akşamları yayınlanan Benim Tatlı Yalanım yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Benim tatlı Yalanım 22. yeni bölümünde neler olacak?
BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Suna, Aylin'in Kayra karşılığında evden ayrılma teklifini reddeder ancak Nejat'ın Kayra'ya olan özlemine içi acımaktadır. Girdiği iddia karşılığında Saniye'nin odasını kazanan Rafet, yeni odasına taşınırken kaçınılmaz gerçekle karşı karşıya gelir; Annesi hayatta ve yaşıyordur. Pervin ve Şevket çocuklarına her şeyi anlatmaya karar verirler. Annelerinin yaşadığını öğrenen Suna ve Saniye'nin dünyası alt üst olur. Öğrendiği bu gerçek Suna'yı, Nejat'la beraber sürpriz bir karar almaya iter.
BENİM TATLI YALANIM FRAGMAN
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.