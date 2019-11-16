Benim Tatlı Yalanım yeni fragman | Suna annesinin yaşadığını öğreniyor

Cumartesi akşamları yayınlanan Benim Tatlı Yalanım yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Benim tatlı Yalanım 22. yeni bölümünde neler olacak?

BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Suna, Aylin'in Kayra karşılığında evden ayrılma teklifini reddeder ancak Nejat'ın Kayra'ya olan özlemine içi acımaktadır. Girdiği iddia karşılığında Saniye'nin odasını kazanan Rafet, yeni odasına taşınırken kaçınılmaz gerçekle karşı karşıya gelir; Annesi hayatta ve yaşıyordur. Pervin ve Şevket çocuklarına her şeyi anlatmaya karar verirler. Annelerinin yaşadığını öğrenen Suna ve Saniye'nin dünyası alt üst olur. Öğrendiği bu gerçek Suna'yı, Nejat'la beraber sürpriz bir karar almaya iter.

BENİM TATLI YALANIM FRAGMAN