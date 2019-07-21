21.07.2019 - 10:00
Benimle Söyle 11. yeni bölüm fragmanı!
Kanal D'nin sevilen yarışması Benimle Söyle'de yarı final heyecanı yaşanıyor. Enis Arıkan'ın sunumuyla ekrana gelen Benimle Söyle yeni bölümünde neler olacak? İşte birbirinden başarılı seslerin mücadele anları haberimizde...
Bu akşam yayınlanacak olan Benimle Söyle yarışmasında heyecan dorukta. Yarışmacıların yarı final heyecanı büyük mücadeleyi ekrana getirecek. Yarı final heyecanı devam ederken, birbirinden güzel sesli yarışmacılar jüriye zor anlar yaşatacak!
Benimle Söyle bu akşam 20:00'de Kanal D'de...
YENİ FRAGMAN