27.07.2019 - 12:07
Benimle Söyle 12. bölümde yarı final heyecanı!
Benimle Söyle bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Yarı final heyecanı bu hafta da devam ediyor. Kimler yarışmaya devam edecek? Jüri, güzel sesli yarışmacılar karşısında zorlanıyor. İşte Benimle Söyle 12. bölüm fragmanı.
Kanal D'nin keyifle izlenen şarkı yarışması Benimle Söyle bu hafta da herkesi ekran başına kilitleyecek. Enis Arıkan'ın sunumuyla Benimle Söyle'de toplamda 100 jüri üyesi var. Yarı final heyecanının devam ettiği Benimle Söyle'de neler olacak?
Benimle Söyle'de yarı final heyecanı devam ediyor! Yarı final heyecanı devam ederken, birbirinden güzel sesli yarışmacılar jüriye zor anlar yaşatacak!
Benimle Söyle yeni bölümüyle 27 Temmuz Cumartesi ve 28 Temmuz Pazar 20.00'de Kanal D'de!