MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBenimle Söyle 12. bölümde yarı final heyecanı!
27.07.2019 - 12:07

Benimle Söyle 12. bölümde yarı final heyecanı!

Benimle Söyle bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Yarı final heyecanı bu hafta da devam ediyor. Kimler yarışmaya devam edecek? Jüri, güzel sesli yarışmacılar karşısında zorlanıyor. İşte Benimle Söyle 12. bölüm fragmanı.

Benimle Söyle 12. bölümde yarı final heyecanı!

Kanal D'nin keyifle izlenen şarkı yarışması Benimle Söyle bu hafta da herkesi ekran başına kilitleyecek. Enis Arıkan'ın sunumuyla Benimle Söyle'de toplamda 100 jüri üyesi var. Yarı final heyecanının devam ettiği Benimle Söyle'de neler olacak?

Benimle Söyle'de yarı final heyecanı devam ediyor! Yarı final heyecanı devam ederken, birbirinden güzel sesli yarışmacılar jüriye zor anlar yaşatacak!

Benimle Söyle yeni bölümüyle 27 Temmuz Cumartesi ve 28 Temmuz Pazar 20.00'de Kanal D'de!

Camiye giren yılan, cemaati korkuttuOsmaiye'nin Toprakkale ilçesinde, camiye giren zehirli boz yılanı, cemaatie ve öğrencilere korku dolu anlar yaşattı. Bir öğrenci tarafından fark edilen yılan, üç gün süren uğraş sonucu, yakalanarak doğaya bırakıldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uyarıya rağmen girdiler! Son anda vatandaşlar yetişti...

Uyarıya rağmen girdiler! Son anda vatandaşlar yetişti...

Silahlı kavgada baba ve 3 oğlu vurdular!

Silahlı kavgada baba ve 3 oğlu vurdular!

İğrenç olay! İki minibüsün arasında görenler şoke oldu

İğrenç olay! İki minibüsün arasında görenler şoke oldu

Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kız kendini astı!

Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kız kendini astı!

Sıradaki Haber