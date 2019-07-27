Benimle Söyle 12. bölümde yarı final heyecanı!

Kanal D'nin keyifle izlenen şarkı yarışması Benimle Söyle bu hafta da herkesi ekran başına kilitleyecek. Enis Arıkan'ın sunumuyla Benimle Söyle'de toplamda 100 jüri üyesi var. Yarı final heyecanının devam ettiği Benimle Söyle'de neler olacak?

Benimle Söyle'de yarı final heyecanı devam ediyor! Yarı final heyecanı devam ederken, birbirinden güzel sesli yarışmacılar jüriye zor anlar yaşatacak!

Benimle Söyle yeni bölümüyle 27 Temmuz Cumartesi ve 28 Temmuz Pazar 20.00'de Kanal D'de!