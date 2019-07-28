Benimle Söyle finalistleri kimler? Benimle Söyle final bölümü ne zaman?

Benimle Söyle dün akşam ekrana gelen yarı finali ile izleyenlere müzik ziyafeti yaşattı. Kanal D ekranında yayınlanan Benimle Söyle yarışmasında geceye damga vuran isimler Eftalya Fettahoğlu, Uğur Öz, ve Umut Utku oldu. Bu akşam ekrana gelecek olan final bölümünde kazanan ismin belli olacağı Benimle Söyle'nin finalinde hangi isimler yer alacak?

Benimle Söyle final etabında yarışacak olan isimler belli oldu. Gösterdikleri performansa göre jüri üyelerinden 1'er puan alan yarışmacılar, adını final etabına yazdırdı. Berke, Dila, Serra, Umut, Uğur ve Eftalya final gecesinde birincilik için tüm hünerlerini ortaya koyacak.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı ikinci yarı finali Eftelya Fettahoğlu “Eyvanına Vardım” şarkısıyla 91 jüriyi ayağa kaldırarak, Uğur Öz “Ahirim Sensin” şarkısıyla 83 jüriyi ayağa kaldırarak, Umut Utku’ da “Olduramadım” şarkısıyla 79 Jüriyi ayağa kaldırarak büyük finalde yarışmaya hak kazandı.