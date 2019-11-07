Bensu Soral kimdir kaç yaşında? Bensu Soral biyografisi

Bensu Soral, son dönemde herhangi bir projede yer almayan sadece reklam filmlerinde yer alan güzel oyuncu bu yıl anlaştığı bir markanın reklam yüzü oldu. Duru güzelliği, sempatik tavırları ile dikkat çeken Bensu Soral 23 Mart 1991 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Ablası Hande Soral'ın desteği ile oyunculuğa başlayan Hande Soral, TV deneyimini Yol Ayrımı dizisi ile yaşadı. Daha sonra Vicdan dizisinin kadrosunda yer alan Bensu Soral, Boynu Bükükler, Tatlı Küçük Yalancılar dizilerinde de rol aldı. En büyük popülerliği ise İçerde adlı dizide Kebapçı Celal'in avukatlığını yapan Melek rolü ile yakaladı. Güzeş oyuncu son olarak Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Organize İşler Sazan Sarmalı filminde başrol oynadı.

BENSU SORAL'IN SON PAYLAŞIMI