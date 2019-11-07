07.11.2019 - 12:24 |
Bensu Soral kimdir kaç yaşında? Bensu Soral biyografisi
Bensu Soral, sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak Instagram üzerinden paylaştığı makyajsız foto ile ne kadar güzel olduğunu bir kez daha gözler önüne seren Bensu Soral, Bursa'da dünyaya geldi. İşte güzel oyuncu Bensu Soral hakkında merak edilenler...
Bensu Soral, son dönemde herhangi bir projede yer almayan sadece reklam filmlerinde yer alan güzel oyuncu bu yıl anlaştığı bir markanın reklam yüzü oldu. Duru güzelliği, sempatik tavırları ile dikkat çeken Bensu Soral 23 Mart 1991 yılında Bursa'da dünyaya geldi.
Ablası Hande Soral'ın desteği ile oyunculuğa başlayan Hande Soral, TV deneyimini Yol Ayrımı dizisi ile yaşadı. Daha sonra Vicdan dizisinin kadrosunda yer alan Bensu Soral, Boynu Bükükler, Tatlı Küçük Yalancılar dizilerinde de rol aldı. En büyük popülerliği ise İçerde adlı dizide Kebapçı Celal'in avukatlığını yapan Melek rolü ile yakaladı. Güzeş oyuncu son olarak Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Organize İşler Sazan Sarmalı filminde başrol oynadı.
BENSU SORAL'IN SON PAYLAŞIMI