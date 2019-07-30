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30.07.2019 - 11:29| İHA

Benzerine filmlerde rastlanan olay kameraya yansıdı

Eskişehir’de trafiğin yoğun olduğu çevre yolunda ters yönden ilerleyen bir otomobil, araç kamerasına yansıdı. Ters yönde sorumsuzca ilerleyen sürücü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını riske attı.

Benzerine filmlerde rastlanan olay kameraya yansıdı

Eskişehir-Bursa karayolunda ilerleyen sürücüler, benzeri ancak filmlerde görülebilen bir olaya şahit oldu. Çevre yolu üzerinde araç trafiğinin yoğun olduğu saatlerde ters yönden giden bir otomobil, sürücülere zor anlar yaşattı.

Doğru yönde giden bir aracın kamerasına yansıyan trafik canavarı kazaya davetiye çıkardı. Ters yönde istifini bozmadan giden araç, trafik kurallarını alt üst etti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü civarında bir sürücünün araç kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüyü gören vatandaşlar, sosyal medya üzerinden araç sahibine tepki gösterdi. Kuralları hiçe sayan sürücünün nasıl bir ceza alacağı merak ediliyor

Yasak aşk cinayetinde karar verildiBursa’da yasak ilişki yaşadığı komşusu ve oğlunun babasını öldüren kadın 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, cinayeti azmettirdiği iddia edilen eşi ise beraat etti.
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