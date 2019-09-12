Berdan Mardini kimdir? Berdan Mardini kaç aslen nereli?

Berdan Mardini yaptığı müzikal çalışmalar ile gündeme gelse de son dönemde magazin gündeminde çok sık yer almıyor. Sevilen sanatçı Berdan Mardini tasadüfen bir bir eğlence mekanında şarkı söylemesinin ardından müzik dünyası ile tanıştı. Sevilen sanatçı uzun süren sessizliğini Kanal D ekranında yayınlanan 2. sayfa programına bozdu.

BERDAN MARDİNİ KİMDİR?

5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Berdan Mardini, babasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi. Ailesi aslen Mardinlidir. Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden Berdan Mardini, o yıllarda tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilendi, ses yarışmasına katıldı. Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürdü.

Üniversite sınavlarını kazanamayan Berdan Mardini, babasının açtığı tekstil atölyesinde çalıştı. Burada 2 yıl boyuncu çeşitli pozisyonlarda çalışmasının ardından bağlama kursuna başlayan Berdan Mardini, tesadüf eseri bir eğlence mekanından şarkı söylemesinin ardından müzik dünyasına adım atmış oldu.