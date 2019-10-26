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26.10.2019 - 07:50 | | GİZEM ÇETİMEN - İSTANBUL

‘Bereketli Hilal’de yaşama bir yolculuk

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınan Göbeklitepe’yi anlatan “Göbeklitepe - Bereketli Hilal” sergisi, Harbiye Askeri Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor. Sergi, 28 Ekim tarihine kadar görülebilecek...

‘Bereketli Hilal’de yaşama bir yolculuk

Tarihteki en eski yerleşim yeri olarak bilinen Göbeklitepe’yi anlatan “Göbeklitepe-Bereketli Hilal” sergisi, geçen Salı günü Harbiye Askeri Müzesi’nde  ziyarete açıldı. Serginin açılışına sergide çalışmakarı yer alan heykel sanatçısı Özge Günaydın, dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu ve mücevher tasarımcısı Eren Şahan Bağcı, Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı Halil Korkmaz, gazeteciler ve akademisyenler katıldı. Serginin açılış konuşmasında Halil Korkmaz, Mısır piramitlerinden ve İngiltere’deki Stonehenge anıtından öncesine ait olan Göbeklitepe’nin insanlığın tarihini yeniden yazdıran bir merkez olduğunu vurguladı.

‘Layıkıyla tanıtmaya hazırız’

Sergiye gelen ziyaretçiler, üç sanatçının heykelden dokumaya, mücevher tasarımından mühür koleksiyonuna ve T sembollerinin stilize edilmiş minyatürlerine kadar bir çok çalışmasını görme fırsatı yakalayacak. Sanatçılar eserlerinde Göbeklitepe’de bulunan buğday, başak kuş ve aslan gibi kullandıkları figürlerle 14 bin yıllık geçmişi olan bu tarihi keşfin önemini bir kez daha izleyicilere sunuyor.

Sergide “Fertile Crescent by Özge Günaydın” adlı mühür koleksiyonu bulunan heykel sanatçısı Özge Günaydın yaptığı konuşmasında “Göbeklitepe, dünyadaki kültür mirasının en önemlilerinden. Onu layıkıyla tanıtmak için hem ülkemizde hem de yurt dışında çalışmaya hazırız” dedi.

28 Ekim tarihine kadar görülebilecek “Bereketli Hilal” sergisinin yıl sonuna dek tüm Türkiye’yi dolaşması bekleniyor.

‘Bereketli Hilal’de yaşama bir yolculuk

 

 

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