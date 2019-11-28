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28.11.2019 - 13:11 |

Beren Saat kimdir? Beren Saat dizileri

Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter rolü ile büyük beğeni toplayan Beren Saat yarışma ile televizyon dünyasına adım atmıştı. Peki, Beren Saat kimdir, kaç yaşında? İşte Beren Saat'in hayatı ve yer aldığı diziler...

Beren Saat kimdir? Beren Saat dizileri

Beren Saat kimdir? Türkiye'nin Yıldızları isimli yarışmadaki ikinciliği ile televizyonda tanınan ve adını büyük kitlelere duyuran Beren Saat başırılı oyunculuğu ile sevilen oyuncular arasında.

BEREN SAAT KİMDİR?

Beren Saat 26 Şubat 1984 Ankara doğumlu. Başkent Üniversitesi'ne gittiği dönemde katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekti. Böylece profesyonel oyunculuğa başladı.

İlk deneyimini Aşkımızda Ölüm Var (2004) dizisiyle kazanan Saat, ilk başrolünü de Tomris Giritlioğlu'nun hazırladığı Aşka Sürgün (2005–06) dizisinde üstlendi. Ardından sırasıyla Hatırla Sevgili (2006–08), Aşk-ı Memnu (2008–10), Fatmagül'ün Suçu Ne? (2010–12) ve İntikam (2013–14) dizilerinin de başrollerini oynayarak ününü pekiştirdi. Bu dizilerden özellikle Aşk-ı Memnu, zaman zaman çeşitli eleştirilere maruz kalmasına rağmen Türkiye'de izlenme rekorları kırarak gündeme oturdu ve Türkiye dışındaki pek çok ülkede de yayınlandı. Aynı şekilde Fatmagül'ün Suçu Ne? de çeşitli eleştirilere maruz kaldı ancak kadın haklarına dikkat çekmesi sayesinde övüldü. Saat, dizi projelerinin yanı sıra pek çok sinema filminde de yer aldı. 2009'da gösterime giren Güz Sancısı filmiyle ilk sinema oyunculuğunu yaptı. Gecenin Kanatları (2009), Gergedan Mevsimi (2012) ve Benim Dünyam (2013) filmleri ise yer aldığı diğer filmler oldu. En son 2015-2016 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Kösem Sultan rolünü canlandırdı.

Yüksek izlenme rekorları toplayan birçok dizinin başrolünü oynamasının yanı sıra Saat, çeşitli filmlerde seslendirme sanatçısı olarak da yer aldı. 2014'te şarkıcı Kenan Doğulu ile evlendi.

BEREN SAAT DİZİLERİ

Aşkımızda Ölüm Var       2004      Nermin 1. sezon

Aşka Sürgün               2005–06               Zilan Şahvar Azizoğlu     

Hatırla Sevgili             2006–08               Yasemin Ünsal  

Avrupa Yakası               2007       Kendisi/Yasemin Ünsal

Aşk-ı Memnu              2008–10               Bihter Yöreoğlu Ziyagil

Fatmagül'ün Suçu Ne?   2010–12               Fatmagül Ketenci Ilgaz

İntikam                             2013–14               Yağmur Özden/Derin Çelik     

Muhteşem Yüzyıl Kösem              2015–16               Kösem Sultan

Atiye                              2019-     Atiye    

BEREN SAAT FİLMLERİ

Güz Sancısı                   2009       Elena

Gecenin Kanatları            2009      Gece

Gergedan Mevsimi         2012      Buse

Benim Dünyam               2013       Ela Bayındır

Yanmaktan kurtardığı kaplumbağayı su dökerek serinlenttiAntalya Büyükşehir Belediyesi Demre İtfaiye İstasyonu, Sanayi Kavşağı'nda çıkan ot yangınına müdahale etti. Yangın sırasında alevlerin arasında kalan ve yanmak üzere olan kaplumbağayı fark eden itfaiye personeli kaplumbağaya su sıkarak serinletti.
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