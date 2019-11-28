Beren Saat kimdir? Beren Saat dizileri
Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter rolü ile büyük beğeni toplayan Beren Saat yarışma ile televizyon dünyasına adım atmıştı. Peki, Beren Saat kimdir, kaç yaşında? İşte Beren Saat'in hayatı ve yer aldığı diziler...
Beren Saat kimdir? Türkiye'nin Yıldızları isimli yarışmadaki ikinciliği ile televizyonda tanınan ve adını büyük kitlelere duyuran Beren Saat başırılı oyunculuğu ile sevilen oyuncular arasında.
BEREN SAAT KİMDİR?
Beren Saat 26 Şubat 1984 Ankara doğumlu. Başkent Üniversitesi'ne gittiği dönemde katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekti. Böylece profesyonel oyunculuğa başladı.
İlk deneyimini Aşkımızda Ölüm Var (2004) dizisiyle kazanan Saat, ilk başrolünü de Tomris Giritlioğlu'nun hazırladığı Aşka Sürgün (2005–06) dizisinde üstlendi. Ardından sırasıyla Hatırla Sevgili (2006–08), Aşk-ı Memnu (2008–10), Fatmagül'ün Suçu Ne? (2010–12) ve İntikam (2013–14) dizilerinin de başrollerini oynayarak ününü pekiştirdi. Bu dizilerden özellikle Aşk-ı Memnu, zaman zaman çeşitli eleştirilere maruz kalmasına rağmen Türkiye'de izlenme rekorları kırarak gündeme oturdu ve Türkiye dışındaki pek çok ülkede de yayınlandı. Aynı şekilde Fatmagül'ün Suçu Ne? de çeşitli eleştirilere maruz kaldı ancak kadın haklarına dikkat çekmesi sayesinde övüldü. Saat, dizi projelerinin yanı sıra pek çok sinema filminde de yer aldı. 2009'da gösterime giren Güz Sancısı filmiyle ilk sinema oyunculuğunu yaptı. Gecenin Kanatları (2009), Gergedan Mevsimi (2012) ve Benim Dünyam (2013) filmleri ise yer aldığı diğer filmler oldu. En son 2015-2016 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Kösem Sultan rolünü canlandırdı.
Yüksek izlenme rekorları toplayan birçok dizinin başrolünü oynamasının yanı sıra Saat, çeşitli filmlerde seslendirme sanatçısı olarak da yer aldı. 2014'te şarkıcı Kenan Doğulu ile evlendi.
BEREN SAAT DİZİLERİ
Aşkımızda Ölüm Var 2004 Nermin 1. sezon
Aşka Sürgün 2005–06 Zilan Şahvar Azizoğlu
Hatırla Sevgili 2006–08 Yasemin Ünsal
Avrupa Yakası 2007 Kendisi/Yasemin Ünsal
Aşk-ı Memnu 2008–10 Bihter Yöreoğlu Ziyagil
Fatmagül'ün Suçu Ne? 2010–12 Fatmagül Ketenci Ilgaz
İntikam 2013–14 Yağmur Özden/Derin Çelik
Muhteşem Yüzyıl Kösem 2015–16 Kösem Sultan
Atiye 2019- Atiye
BEREN SAAT FİLMLERİ
Güz Sancısı 2009 Elena
Gecenin Kanatları 2009 Gece
Gergedan Mevsimi 2012 Buse
Benim Dünyam 2013 Ela Bayındır