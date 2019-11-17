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17.11.2019 - 15:36 |

Beren Saat'in yeni dizisi Atiye ne zaman başlayacak? Oyuncuları ve konusu...

Başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür ve Metin Akdülger'in yer aldığı Atiye'nin ilk fragmanı yayınlandı. Tanıtımda Beren Saat yer alırken dizinin başlangıç tarihi, konusu ve oyuncuları aratılmaya başlandı.

Beren Saat'in yeni dizisi Atiye ne zaman başlayacak? Oyuncuları ve konusu...

 

Beren Saat uzun bir aranın ardından Atiye dizisiyle dönüyor. Dijital platformda yayınlanacak olan dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Beren Saat'in yer aldığı dizinin ne zaman başlayacağı merak edilirken konusu ve oyuncuları da araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

ATİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atiye dizisi 27 Aralık Cuma günü Netflix'te başlayacak.

ATİYE OYUNCULARI

Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi, Meral Çetinkaya, Hazal Türesan ve Cezmi Baskın

ATİYE KONUSU

Beren Saat, Atiye dizisinde özel güçleri olan bir kadına hayat verecek. Şengül Boybaş’ın kaleme aldığı Dünyanın Uyanışı isimli eserden esinlenilerek oluşturulan dizide Atiye’nin mistik hikayesi konu alınacak. Anadolu topraklarında yürütülen bir kazı çalışması esnasında genç bir ressamın hayatı değişir ve geçmişine dair sırların peşinden koşmaya başlar.

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