Bergen kimdir? Bergen nasıl öldü?

Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını ünlü şarkıcı Aleyna Tilki seslendirdi. Magazin dünyası bu yorumu konuşurken Bergen'in hayat hikayesi de gündem oldu. İşte Hayat hikayesi dramla dolu olan Türk arabesk-fantezi şarkıcısının biyografisi...

BERGEN KİMDİR?

6 Temmuz 1960'da Mersin'de doğdu. Anne ve babasının boşanmasıyla annesi Sebahat Çakır'la 1966'da Ankara'ya yerleşti.

Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümünü girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyülterek bir süre PTT'de çalıştı. 1979'da arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Feyman Gece Kulübü'nde sahneye çıktıktan sonra çalışması için aldığı teklifi kabul etti. Feyman Gece Kulübü'nde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte Türk Sanat Müziği, Türk Hafif Müziği ve dönemin modası olan arajmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı.

Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbes'le tanıştı ve bir yıl sonra da evlendi. 1982 yılında Atlas Plak'tan ilk longplayı olan "Şikâyetim Var"ı çıkardı. Sanat yaşamındaki çıkışı devam ederken kocasının şiddet göstermesine dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı. Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. Bu saldırıda tek gözünü kaybeden ve vücudun büyük bir kısmı yanan Bergen, tedavi sonrası Kibariye'yi meşhur eden "Kimbilir?" şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip sahneye çıkarıldı.

1985'e kadar Özşeker'in sahibi olduğu İzmir Pırlanta Pavyon'da sahne alan sanatçı, patronuyla birlikte "Kardeşiz Kader" isimli bir demo kaset hazırladı ve Yaşar Kekeva'ya gönderdi. Bergen'i beğenen Kekeva, sanatçıyı İstanbul?a davet etti. İstanbul müzik piyasasındaki ilk profesyonel longplay'i olan "İnsan Severse"yi Burhan Bayar'ın müzik yönetmenliğinde çıkaran sanatçı 1986 yılının sonlarına doğru yaptığı "Acıların Kadını" ile şöhrete kavuştu.

Albümün çok beğenilmesiyle plak şirketi tarafından Nisan 1987'de "1986 yılı Albümü En Çok Satan Arabesk Kadın Sanatçı" unvanıyla Altın Plak ve Altın Kaset'le ödüllendirildi. Aynı yıl Ülkü Erakalın'ın senaryosu ve yönetmenliğiyle "Acıların Kadını" filminde Yalçın Gülhan, Asuman Arsan ve Meral Niron'la kamera karşısına geçti. Büyük bir hayran kitlesi edinen Bergen, konser için gittiği Adana'da uğradığı bıçaklı saldırıdan son anda kurtuldu.

Bir dönem sahneyi de bırakan sanatçı, büyük ustalar Selami Şahin, Özer Şenay ve Cengiz Tekin'in yönetmenliklerinde sırasıyla "Onu da Yak Tanrım", "Sevgimin Bedeli" ve "İstemiyorum" albümlerini çıkardı. Nisan 1989'da kocasından da resmen boşanan Bergen, Haziran 1989'da sahnelere dönüşünü, hayattayken ki son albümü olan "Yıllar Affetmez" ile yaptı.

Yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Adana Pozantı'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Memleketi Mersin'e defnedildi.

Bergen; 29 yıllık kısa yaşamına 5 longplay ve 11 kasette 129 şarkı ile bir de video filmi sığdırdı. Farklı ve güçlü sesiyle arabeske imzasını atan sanatçının efsaneleştiği yolundaki iddialar, ölümünün ardından çıkarılan "Giden Gençliğim" albümünün ilk günden tükenmesiyle doğruluk kazandı.