Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel kimdir?

Geçtiğimiz günlerde "Amerika'da temizlikçilik yapıyorum" şeklindeki açıklaması magazin gündemine bomba gibi düşen Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuştu. Korel; neden bir anda ortaya çıkıp böyle açıklamalar yaptığını, annesi Hülya Darcan ve babası Tanju Korel'le ilişkisini, çocukluk travmalarını samimiyetle anlattı.

Basında mutlu bir aile tablosu çizmiş olsak da çok mutsuz bir ailede büyüdüm. Annemin babamla çok sorunlu bir evliliği olmuş. Sürekli aldatılmış. Evde sürekli kavga, gürültü vardı. Babamla 7 yaşıma kadar doğru düzgün vakit bile geçirememiştim. Çok mutsuz evliliği olan bir anne tarafından büyütüldüm. Çocukluğumda 'Zeynep olmasa boşanırdım' sözünü çok duydum. Sanki önünde engelmişim gibi hissettim, hisettirildim. Annemin beni sevmediğini düşündüm. Annem bende yaptığı hataları kardeşimde yapmadı. O daha şanslıydı.

ZEYNEP KOREL KİMDİR?

Oyuncu çift Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın büyük kızı olan Zeynep Korel 1975 doğumlu. Bergüzar Korel'in ablası olan Zeynep Korel Boğaziçi Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümünde okuduktan sonra Teksas'ta tasarım bölümünü bitirdi.