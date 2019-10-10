Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel kimdir? Kaç yaşındadır? Asıl mesleği nedir?

Tanju Korel Hülya Darcan evliliğinin ilk çocuğu olan 1977 doğumlu Zeynep Korel, 2. Sayfa'da Chicago'ya taşınarak burada hayatına sıfırdan başladığını anlattı.

Boğaziçi Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunu olan, Teksas'taki Rice Üniversitesi'nde Tasarım bölümünü bitiren, birçok şirkette yöneticilik yapan, iki kitap yazan Zeynep, temizlik işçisi oldu.

Oturduğu sitede günlüğü 400 liraya evlere temizliğe giden Zeynep Korel, arta kalan vaktinde de saati 70 liraya köpek gezdirdiğini söyledi.

Zeynep Korel yeni hayatıyla ilgili "Amerika'da evlere temizliğe gidiyorum. Şuanda gündelikçilik yapıyorum. Bunun daha aşağısı yok. 'Ailenin imkanları olmasına rağmen sen nasıl bunu yapıyorsun?' diyenler çok. Hiçbir şey ayıp değil sözlerini sarf etti.

Bu açıklamaların ardından Bergüzar Korel’in avukatı Naim Karayaka; Bergüzar Korel’in, ablası Zeynep Korel’e uzaklaştırma kararı aldıracağını ve kendisine dava açacağını açıkladı.