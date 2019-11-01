Berk Suyabatmaz kimdir? Berrak Tüzünataç ile aşk mı yaşıyor?

Berk Suyabatmaz son dönemde magazin gündemin adından sıkça söz ettiren isimler arasında yer almaya devam ediyor. Burcu Esmersoy ile 2018 yılında dünyaevine giren Berk Suyabatmaz Eylül ayında eşinden boşanmıştı. Boşanmanın ardından magazin gündemine bomba gibi düşen bir haber herkesin dikkatini çektir. Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz'ın boşandıktan sonra eski aşkı Berrak Tüzünataç ile yeniden aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

BERK SUYABATMAZ KİMDİR?

İşletmeci olarak tanınan ve cemiyet hayatının da popüler isimlerinden biri olan iş adamı Berk Suyabatmaz 1980 Antalya doğumludur.

Yaptığı işler kadar hızlı yaşamı ve popüler isimlerle yaşadığı ilişkilerle de adından sıkça söz ettiren Berk Suyabatmaz, genç yaşına rağmen sektörde yer etmiş başarılı isimlerden biridir.

İş yaşantısının dışında aktivite dolu özel yaşantısı ile de adından söz ettiren Berk Suyabatmaz, sürekli seyahat etmekte ve gittiği yerlerden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşmaktadır.