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19.12.2019 - 07:50 | | ELİF ALTIN İstanbul

Berkay’ı öldüren sanığa 31 yıl hapis

Beyoğlu’nda “kız kaçırma” nedeniyle çıkan silahlı kavgada 16 yaşındaki Berkay İşlev ile 28 yaşındaki Ramazan Çelik’in hayatını kaybetmesine ilişkin davada sanık H.K., 31 yıl hapse mahkûm edildi. Kararın açıklanmasının ardından Berkay İşlev’in annesi Fatma İşlev, “Hepiniz katilsiniz, katiller” diye bağırarak tepki gösterdi.

Berkay’ı öldüren sanığa 31 yıl hapis

Beyoğlu’nda 29 Temmuz 2016’da iki grup arasında “kız kaçırma” mevzusu yüzünden silahlı çatışma çıktı. Bu sırada tesadüfen olay yerinden geçen Berkay İşlev ile iki grup arasında kalan Ramazan Çelik, kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olaydan sonra yedi kişi tutuklandı. Dava sürecinde ise altı kişi tahliye edildi. Davada tek tutuklu sanık 18 yaşından küçük olan H.K. kaldı.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada olay tarihinde 18 yaşından küçük olan tutuklu sanık H.K., başka suçtan tutuklu sanık Ramazan Karagöz ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Duruşmada, son sözü sorulan sanıklardan H.K., “Ben 3.5 senedir yatıyorum. Adalete güvendiğim için konuşmadım. Ben böyle bir olay gerçekleştirmedim. Sizin vicdanınıza bırakıyorum” dedi.

‘Hepiniz katilsiniz’

Davayı karara bağlayan mahkeme, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan H.K.’yi takdir indirimi de uygulayarak “iki kişiyi kasten öldürme”, “kasten yaralama” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından toplamda 31 yıl 11 ay hapse mahkûm etti. Mahkeme olay anında silah kullandıkları belirlenen sanıklardan Ercan Ç.’yi 2 yıl 1 ay, Çağatay H.’yi ise 7 yıl 8 ay 15 gün hapse mahkûm etti. Mahkeme davada yer alan altı sanığın ise beraatine karar verdi. Karara tepki gösteren Berkay İşlev’in annesi Fatma İşlev, “Hepiniz katilsiniz, katiller. Bir insanın canı bu kadar basit mi? Benim canımı, ciğerimi yedi” diye bağırarak tepki gösterdi.

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