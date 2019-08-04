04.08.2019 - 11:14
Berlin Kaplanı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
2012 Yapımı olan komedi türündeki Berlin Kaplanı filmi için meraklı araış sürüyor. İzlemeyenlerin merakla araştırdığı Berlin Kaplanı filminin konusu nedir? Başrolünde Ata Demirer'in yer aldığı Berlin Kaplanı filmi hakkında bilinenler haberimizde...
Konu : Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya'nın Berlin kentinde yaşamını iri yarı bedeninin avantajını kullanarak boksörlük ve bodyguardlık yaparak sürdüren bir Türk'tür. Fakat antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) ve boksör Ayhan için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Zira taze boksörler Ayhan karşısında gitgide güç kazanmakta, Ayhan ise piyasada gözden düşmektedir. İkiliyi içine düştükleri dar boğazdan kurtarmak için ancak bir mucize gereklidir.
Oyuncular kimler?
Ata Demirer
Tarık Ünlüoğlu
Necati Bilgiç
Mert Aran
Nihal Yalçın
Cengiz Bozkurt
Özlem Türkad
Cemil Özbayer
Orhan Güner.
Kazı çalışmasında 5 bin yıllık insan iskeletleri çıktıEskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan Küllüoba Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sırasında, tarihi MÖ 3 bin yıllarına dayanan bir taş sanduka mezar bulundu. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda mezarın içerisinden 13-14 yaşlarında bir kız çocuğuna ve 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait 2 adet iskelet çıktı.