Berlin Kaplanı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Konu : Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya'nın Berlin kentinde yaşamını iri yarı bedeninin avantajını kullanarak boksörlük ve bodyguardlık yaparak sürdüren bir Türk'tür. Fakat antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) ve boksör Ayhan için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Zira taze boksörler Ayhan karşısında gitgide güç kazanmakta, Ayhan ise piyasada gözden düşmektedir. İkiliyi içine düştükleri dar boğazdan kurtarmak için ancak bir mucize gereklidir.

Oyuncular kimler?

Ata Demirer

Tarık Ünlüoğlu

Necati Bilgiç

Mert Aran

Nihal Yalçın

Cengiz Bozkurt

Özlem Türkad

Cemil Özbayer

Orhan Güner.