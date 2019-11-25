Berlin’de üçlü zirve bugün

Berlin’e hareketinden önce Ercan Havaalanı’nda basın açıklaması yapan Akıncı, “Berlin’e hangi noktada olduğumuzu birlikte tespit etmek, bundan sonraki yolu nasıl yürüyeceğimizi kararlaştırmak, yani bir nevi yol haritasını birlikte çizmek üzere gidiyoruz” dedi.



Berlin toplantısının olumlu sonuçlar doğurmasını temenni eden Akıncı, “Çok büyük beklentiler yaratmak istemem. Açık bir gündemle gidiliyor. Yapıcı tavrımızın, haklarımızı koruyarak, istikrarlı şekilde barışa çözüme hizmet eden tavrımızın karşılık görmesini ümit ediyoruz. Sayın Genel Sekreter’in önemli bir rolü olacağını değerlendiriyorum” diye konuştu.



“Bizim, başından beri tavrımız gerçekçi ve geçerli politikanın BM parametrelerinden ayrılmamak olduğunu yönündedir” ifadelerini kullanan Akıncı, iki kurucu devlete dayalı, iki kesimli, iki toplumlu, egemenliğin iki eşit toplumdan kaynaklandığı siyasi eşitliğin ve kararlara etkin katılımın olacağı, her iki toplumun, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşayabileceği federal yapıya işaret etti.